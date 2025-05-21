  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ferdi Tayfur’un damadından efsane ismin hayattayken açtığı davaya karşı hamle...

Ferdi Tayfur’un damadından efsane ismin hayattayken açtığı davaya karşı hamle...

Güncelleme:

Ünlü sanatçıFerdi Tayfur vefatından önce ‘Tayfur’ markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle kızı Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammed Aydın’a açtığı davada Tayfur’un damadı 'Tuğçe Tayfur Store' markasına yönelik davanın reddini istedi.

Sanatçı Ferdi Tayfur vefatından önce 'Tayfur' markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammed Aydın'a dava açtı. Tayfur, damadı Aydın'ın 'Tuğçe Tayfur Store' markasını izinsiz tescil ettirerek haksız kazanç elde ettiğini öne sürdü ve 'Tayfur' markasının iptalini isteyerek mahkemeden tedbir talep etti.

Mahkemenin tedbir kararı koymasına itiraz eden damat Muhammed Aydın ise, verilen karar nedeniyle eşi Tuğçe Tayfur’la birlikte zarara uğradığını ve birçok bayisini kapatmak zorunda kaldığını öne sürdü. Aydın, "Bir Türk erkeği olarak eşime bir şirket armağan ettim, bu vesileyle bir marka oluşturdum. Ardından kendimi bu davaların içinde buldum" dedi.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın, "1 yıldır gündemi meşgul ediyoruz. Olabildiğince sessiz kalmaya çalıştım dava süreci boyunca. Hatta bugüne kadar, rahmetli kayınpederim vefat edene kadar ben dosyaya herhangi bir vekalet, çalışan avukatlarım olmasına rağmen sundurmamıştım ama görüyorum ki mirasçılar, benim sermayesini yatırdığım şirkete ortak olmak gibi bir niyet içerisinde olduklarını fark edince kendimizi savunma mekanizması kurduk. Bugün ön inceleme duruşması yapılacaktı. Dava esasa geçemeden, usule uygun olmadığı için bir sonraki aşamaya ertelendi. 1 aylık bir zaman istendi hakim tarafından, mirasçıların belirlenmesi ve kimin davaya devam edip etmeyeceğinin öğrenilmesi için. Karşı tarafın avukatı davaları kazandığına dair haberler yaptırıyor. Bunlar tamamen yanlıştır ve yalandır. " dedi.

Aydın, "Dosyaya dair vekalet sunduk ve şu anda davada kazanılmış bir taraf yoktur. Kazanılmış taraf olmadığı gibi bizim haklı olduğumuzu hakimlere beyan dilekçemizde açıklayarak, zaten bir sonraki duruşmada, yüksek ihtimalle, kuvvetle muhtemel usulden ret alarak, davanın düşmesine sebep olacaktır. Ben her Türk erkeği gibi eşine bir şirket hediye etmiş bir adam olarak bir marka kurdum, sonrasında bu davaların içerisine çekildim. Davaların içerisine çekildiğimde, dava sürecinde savunma yerine herkesin canı yandığında sesi çıkabileceği şekilde sesimi çıkardım. Tuğçe Hanım dava ediyor kendi markasını dava etmiş konumda olduğu için. Takdir hakimde olacak.1 aylık bu süreyi bekleyeceğiz. " şeklinde konuştu. Kayınpederi Fedi Tayfur'u mağazanın açılışına davet ettiğini hastalık sebebiyle açılışa katılamadığını bildiğini söyleyen Aydın, "Rahmetli kayınpederim bize dava açtığını bile bilmiyormuş. Bunları usulsüzce alınan vekaletlerde zaten ortaya koydular. Bu davada avukatlar zaten çok sayıda şikayette bulundu. Bana açılmış davada rahmetli kayınpederimin heyet raporuyla vekalet vermesi gerekirken, vekalet aldırılarak kızına ve bana dava açılmıştır.Adamın dava açıldığından haberi bile olmadığı ortadadır." dedi.

Muhammed Aydın’ın avukatları aracılığıyla verilen dilekçede, hakkında dava açılan Tuğçe Tayfur Store markasının asıl sahibinin Tuğçe Tayfur Aydın olduğu belirtildi. Ferdi Tayfur’un vefatından sonra Tuğçe Tayfur Aydın’ın mirasçısı olarak da davaya katıldığı ve hem davacı hem de davalı konumuna geldiği belirtildi. Bu nedenle davanın konusunun anlamını yitirdiği ve davanın usulden reddedilmesi gerektiği dilekçede yer aldı.Aydın sözlerini "Tuğçe Tayfur'un bu konuyla ilgili diploması var bildiği işi yapmak istedi aslına bakarsanız " cümleleriyle noktaladı. (DHA)

 

 

DHA

text-ad
Etiketler ferdi tayfur Ferdi Tayfur'un kızı tuğçe tayfur Tuğçe Tayfur Store dava mahkeme muhammed aydın ferdi tayfur'un damadı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti... İntihar mektubunda yazanlar herkesi şoke etti Sevgilisini öldürüp intihar etmişti... İntihar mektubunda yazanlar herkesi şoke etti Sedat Peker sessizliğini bozdu: ''Üç kişiyi ömrüm boyunca affetmeyeceğim'' Sedat Peker sessizliğini bozdu: ''Üç kişiyi ömrüm boyunca affetmeyeceğim'' Altınlarını eşinden saklamak için yaptığı plan ''pes'' dedirtti! Altınlarını eşinden saklamak için yaptığı plan ''pes'' dedirtti! Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'yı çok fena ifşa etti! Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'yı çok fena ifşa etti! ORC'den 35 illik dev seçim anketi: Siyasi partilerin son oy oranları belli oldu ORC'den 35 illik dev seçim anketi: Siyasi partilerin son oy oranları belli oldu Müge Anlı canlı yayınında topyekün gözaltı: Eş zamanlı gözaltılarda stüdyoda alkış kıyameti koptu! Müge Anlı canlı yayınında topyekün gözaltı: Eş zamanlı gözaltılarda stüdyoda alkış kıyameti koptu! Genç kadın eski eşini, sokak ortasında silahla vurdu! Genç kadın eski eşini, sokak ortasında silahla vurdu! Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde tutar 75 bin TL'ye ulaştı! Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde tutar 75 bin TL'ye ulaştı! Bakanlıktan PKK'lı terörist için anmaya izin vermesi istenen Vali için dikkat çeken açıklama Bakanlıktan PKK'lı terörist için anmaya izin vermesi istenen Vali için dikkat çeken açıklama Türkiye'de çocukların elinden düşürmediği oyuncak için toplatma kararı! Türkiye'de çocukların elinden düşürmediği oyuncak için toplatma kararı!
16 yaşındaki bir öğrenci 3 kız arkadaşını bıçaklayıp kameraya kaydetti! 16 yaşındaki bir öğrenci 3 kız arkadaşını bıçaklayıp kameraya kaydetti! Bülent Şakrak yeni sevgilisini ilan etti, eski eşi Ceyda Düvenci sosyal medyada aşka geldi Bülent Şakrak yeni sevgilisini ilan etti, eski eşi Ceyda Düvenci sosyal medyada aşka geldi Arda Güler'in İstanbul'da 5 milyon dolara aldığı ev ortalığı karıştırdı Arda Güler'in İstanbul'da 5 milyon dolara aldığı ev ortalığı karıştırdı Sınıfta öğretmen şiddeti kamerada: ''Seni var ya gebertirim saçını dolarım elime...'' Sınıfta öğretmen şiddeti kamerada: ''Seni var ya gebertirim saçını dolarım elime...'' Fatih Altaylı'dan ''Erdoğansız'' AK Parti için dikkat çeken iddia Fatih Altaylı'dan ''Erdoğansız'' AK Parti için dikkat çeken iddia Türkiye'nin 27 yıllık bir devi daha konkordato ilan etti Türkiye'nin 27 yıllık bir devi daha konkordato ilan etti Prof. Dr. Ercan'dan Marmara'daki 4,0'lık deprem sonrası endişelendiren uyarı Prof. Dr. Ercan'dan Marmara'daki 4,0'lık deprem sonrası endişelendiren uyarı Yeni çözüm sürecinde Fatih Portakal ''Sonunda ağızlarındaki baklayı çıkadılar'' dedi! Yeni çözüm sürecinde Fatih Portakal ''Sonunda ağızlarındaki baklayı çıkadılar'' dedi! 65 yaşındaki emekli İlhan amcanın çok özel garajına ziyaretçi akını yaşanıyor 65 yaşındaki emekli İlhan amcanın çok özel garajına ziyaretçi akını yaşanıyor EYT'den emekli olamayan ''EYT mağdurları''na güzel haberi uzman isim verdi! EYT'den emekli olamayan ''EYT mağdurları''na güzel haberi uzman isim verdi!