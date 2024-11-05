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Ferrari mi, Togg mu ? AK Partili Başkan piste indi, olanlar oldu

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İstanbul'un Başakşehir ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Togg aracın bir Ferrari ile yarışa soktu. Trafiğe kapalı alanda çekilen "film tadındaki" görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG'a binen Başakşehir'in AK Partili Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, MrFast19 lakaplı sosyal medya fenomeni Mustafa Bahçecioğlu ile yarış yaptı.

Kartoğlu, Bahçecioğlu'na "Benim araba da fena değildir ha, istiyorsan bir kapışalım" şeklindeki teklifinden sonra yapılan ve trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen çekimlerde Cem Yılmaz'ın bundan yıllar önceki reklam filminde yer alan "Alırım anahtarını Mayk!" repliği de kullanıldı.

Yarışın sonunda ise Başkan Kartoğlu bu kez, Bahçecioğlu'nun Ferrari aracını denedi. Kartoğlu Ferrari'deki deneyimini "Piyanist bana bırak. Gerçekten çok iyi. Adamı fena gaza getiriyor, sesi var ya bunun" şeklinde aktardı.

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Etiketler alırım anahtarını mayk Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu Başakşehir Belediye Başkanı yasin kartoğlu TOGG ferrari
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