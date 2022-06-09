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Fethiye'de uyuşturucu operasyonu: Yakalanan ABD'li tutuklandı

Fethiye'de uyuşturucu operasyonu: Yakalanan ABD'li tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ABD uyruklu şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, Çiftlik Mahallesi'nde lüks bir villada uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen ABD uyruklu A.B.A. ile E.D.'ye operasyon düzenledi. Şüphelilerin villasında yapılan aramada 5 bin 450 gram kubar esrar, 186 kök kenevir, hassas terazi, 10 adet ikişer gram ağırlığında poşet içerisinde esrar maddesi, 2 adet esrar öğütme aparatı, 47 adet esrar yetiştirmede kullanılan aydınlatma, havalandırma ve kimyasal madde, 3 bin 280 TL, 20 İskoç sterlini, 20 İngiliz sterlini, 120 Euro ve 15 dolar para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ABD uyruklu A.B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler fethiye muğla
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