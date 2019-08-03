Fethiye'deki kirliliğin nedeni belli oldu

Muğla’da son günlerde Fethiye Körfezinde yaşanan renk değişimiyle ilgili değişik iddialar gündeme geldi. Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Fethiye atık su arıtma tesisi kapasitesinde ve arıtmasında her hangi bir sorun olmadığı açıklandı. Öte yandan Gazi Üniversitesinde görevli 7 Prof. Dr. tarafından Fethiye Körfezinde yaşanan renk değişimiyle ilgili rapor hazırlandığı ortaya çıktı.

Kirlilik sebebi 4 madde de toplandı

Gazi Üniversitesinde görevli 7 uzman tarafından hazırlanan Kıyısal sularda su kalitesi parametrelerinin izlenmesi ve değerlendirmesi raporunda Fethiye Körfezinde yaşanan deniz kirliliği kaynakları 4 madde halinde sıralandı. Raporda kirlilik sebeplerinden birinin birinci Murt (Mersinli) deresinden taşınan tarımsal drenaj suyu ve arıtma sularının deşarj suyu, ikinci olarak, Körfez içerisinde ki diğer kanallar tarafından taşınan tarımsal drenaj suları, üçüncü olarak arıtmaya bağlı olmayan yerleşim alanları ve tesisler, son neden Fethiye Marine ve diğer teknelerden kaynaklanan kirlilik olarak belirlendi.

Hazırlanan bilimsel raporda ayrıca “Murt deresinin taşıdığı azot ve fosfor tuzları açısından zengin tarımsal deşarj suları ile birlikte doğrudan Fethiye Körfezine bırakılmaktadır. Murt deresinde ki kirlilik tek başına Fethiye iç körfezini etkileyebilecek bir potansiyele sahiptir. Körfez içerisinde ki diğer kanallar, tüm ovaya ait tarımsal drenaj sularını her hangi bir arıtma ya da çökeltme olmadan doğrucu Fethiye iç körfezine taşınmaktadır. Murt deresi ve bahsi geçen kanallar körfezdeki başlıca kirlilik kaynağını oluşturmaktadır” denildi.

Gürün: 24 saat takip ediliyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün “Deşarj edilen atık su anlık olarak analiz edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Bakanlık kesintisiz olarak 24 saat boyunca takip etmektedir. Sürekli atık su izleme sisteminde sınır değerlerinin aşılması durumunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yetkililerince cezai işlem uygulanmaktadır. Bu güne kadar her hangi bir olumsuz olay yaşanmadığı gibi cezai bir işlemde uygulanılmamıştır” dedi.

Başkan Gürün “Körfeze kesinlikle arıtılmamış ve standartlara uymayan su verilmiyor. Bu konuda vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Ölüdeniz arıtma tesisi yatırımımız gibi çevreci ve Muğla’mızı koruyan hizmetlerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.



