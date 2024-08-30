FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Ankara'nın Keçiören ilçesinden FETÖ üyeliği nedeniyle hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası kararı bulunan eski emniyet müdürü, yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan operasyonda, FETÖ üyeliği nedeniyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan eski emniyet müdürü H.B., saklandığı adreste yakalandı. 2016'dan beri hakkında yakalama kararı bulunan H.B.'nin polisteki işlemleri sürüyor.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol