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FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı
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Ankara'nın Keçiören ilçesinden FETÖ üyeliği nedeniyle hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası kararı bulunan eski emniyet müdürü, yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan operasyonda, FETÖ üyeliği nedeniyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan eski emniyet müdürü H.B., saklandığı adreste yakalandı. 2016'dan beri hakkında yakalama kararı bulunan H.B.'nin polisteki işlemleri sürüyor. 

DHA

Etiketler fetö ankara emniyet müdürü
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