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FETÖ'cüler sınırda firar ederken yakalandı

FETÖ'cüler sınırda firar ederken yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ terör örgütü mensubu Edirne'de yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladığı kaydedildi.

Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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