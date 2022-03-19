FETÖ'cüler sınırda firar ederken yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ terör örgütü mensubu Edirne'de yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladığı kaydedildi.
Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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