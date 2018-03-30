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  3. 30 Mart 2018 13:34

FETÖ'cülerin Kosova'daki yakalanma anları kamerada

Gerçekleştirilen operasyonla Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı. Kosova televizyonları, 'son dakika' diyerek FETÖ'cülerin yakalama anlarına ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri yayınladı.

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Kosova basınında yer alan haberde Yusuf Karabina'nın ailesiyle birlikte işyerine giderken Kosova polisi tarafından yolda çevriliyor. Görüntülerde uzun bir konuşmanın ardından Yusuf Karabine polis tarafından zorla dışarı çıkarılmak istiyor ve bu arada itişme başlıyor. Eşi Yasemin Karabina ise yol ortasına atlayarak geçen sivil araçlardan yardım istediği gözüküyor. Dünkü gözaltılarla ilgili haberdar edilmediğini açıklayan Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, bugün hükümet kabinesinde görevden alınmaların gerçekleşeceğini doğruladı. FETÖ'cü altı Türk vatandaşına düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınması ve sınır dışı edilerek Türkiye’ye götürülmesinin ardından bazı yetkililerin görevinden alınacağını medyaya teyit eden Başbakan Haradinay, "Bugün görevden alınmalar olacak mı?" sorusuna "Evet" yanıtı verdi.

GÖREVDEN ALINDILAR

Reuters haber ajansının son dakika geçtiği habere göre, Kosova içişleri Bakanı Flamur Sefaj ve Kosova İstihbarat Ajansı Müdürü Driton Gashi görevden alındı.

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