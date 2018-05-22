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  3. 22 Mayıs 2018 16:30

FETÖ'cünün ByLock savunması şaşırttı

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında FETÖ'cünün ByLock savunması şaşırttı.

FETÖ'cünün ByLock savunması şaşırttı
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan haklarında 15 yıla kadar hapis cezası istenen farklı meslek gruplarına mensup 2'si tutuklu 12 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Nurhayat  K. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Sanık Musa A. ise  cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya  katıldı.

Nurhayat K. savunmasında, cep telefonuna ByLock programını bir başka  FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan kardeşi M.E.Ç'nin yüklediğini ileri  sürdü.

FETÖ'yle bir bağlantısının olmadığını ve kardeşinin itirafta  bulunmasını beklediğini belirten sanık Nurhayat K, "Bu programı benim cep  telefonuma kardeşim 'aile içinde mesajlaşırız' diyerek yükledi. Ben sürekli  ailemle çocuklarımla meşgulüm. Terör örgütüyle ilgim yoktur. Beraatimi talep  ederim." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların adli kontrol tedbiriyle  tahliyesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi

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