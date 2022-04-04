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FETÖ'den hapis yatan isimden Abdullah Gül'e olay sözler

FETÖ'den hapis yatan isimden Abdullah Gül'e olay sözler

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yakın akrabasının eski ortağı Murat Gülcan “Sayın Gül, Ailenizin, ben ve ailemden çaldıklarının üzerinden tam 5 ramazan geçti. Buna razı olan siz ve ailenizin hem dünyasını hem ahiretini Rabbim ateşe çevirsin” dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kız kardeşinin oğlu Ali Ekrem Tekelioğlu’nun eski ortağı Murat Gülcan’dan dikkat çeken açıklamada bulundu.

FETÖ’ye finans sağlamak ve örgüte üye olmak suçlamalarıyla 12 ay hapis yatan Murat Gülcan, Abdullah Gül’ü hedef alarak “Sayın Gül, ailenizin, ben ve ailemden çaldıklarının üzerinden tam 5 ramazan geçti. Bizden çalınanlarla iftarlar açılacak. Bizde sizleri her iftar vakti Allah’a şikâyet edeceğiz. Buna razı olan siz ve ailenizin hem dünyasını hem ahiretini Rabbim ateşe çevirsin!” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU ?

Murat Gülcan hakkında Tekelioğlu ve Özçelik’in şikayetiyle 2017 yılında FETÖ soruşturması açıldı. Ardından tutuklandı. 12 ay hapis yattı. Hakkındaki suçlamalar FETÖ’ye finans sağlamak ve örgüte üye olmak…

Murat Gülcan gözaltına alındığı gün kendisinin değil ortaklarının FETÖ ile bağlantılı olduğunu söyledi.

Savcılık bu şikâyeti dikkate aldı ardından da Ali Ekrem Tekelioğlu ve Sefa Özçelik hakkında FETÖ soruşturması başlattı.

 

 

Etiketler abdullah gül murat gülcan fetö pdy beddua
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