OHAL komisyonu üyesinin kardeşi de FETÖ'den ihraç edildi
OHAL komisyonu üyesinin kardeşi de FETÖ'den ihraç edildi
Öğrenciler dikkat ! Liselerde haftalık ders saatleri değişti
Öğrenciler dikkat ! Liselerde haftalık ders saatleri değişti
Ehliyetsiz sürücü dehşeti böyle yaşattı
Ehliyetsiz sürücü dehşeti böyle yaşattı
İşte yeni Türkiye: Borçlu sayısı arttı batık kredi patladı
İşte yeni Türkiye: Borçlu sayısı arttı batık kredi patladı
Düğmeye basıldı ! Öğretmenlerin maaşları değişiyor
Düğmeye basıldı ! Öğretmenlerin maaşları değişiyor
THY, sosyal medyayı yasakladı ! Ne pilotlar ne de hostesler paylaşamayacak
THY, sosyal medyayı yasakladı ! Ne pilotlar ne de hostesler paylaşamayacak
Kahraman generalin yerine atanan isim belli oldu
Kahraman generalin yerine atanan isim belli oldu
FETÖ ile mücadelede dev operasyon: 189 gözaltı...
FETÖ ile mücadelede dev operasyon: 189 gözaltı...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 14 Haziran 2017 09:52

FETÖ'nün intiharcı kaymakamları deşifre oldu

FETÖ soruşturmasında ‘Kasım’ kod adlı gizli tanık "mülki idare amirleri konuşmayacak şekilde yetiştirilir. Polis gözaltına aldığında ya da evinde arama yapıldığında intihar edenler çıkar" dedi.

FETÖ'nün intiharcı kaymakamları deşifre oldu
A+ A-

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülkiye yapılanmasına ilişkin kaymakam ve kaymakam adaylarına yönelik operasyon düzenlenmişti. Soruşturma dosyasında özellikle 100. 101. dönem örgüt mensubu kaymakamların yapısı ortaya çıkarıldı.

Akşam gazetesinden Hilal Yıldırım'ın haberine göre gözaltına alınan şüphelilerden birçoğu itirafçı oldu. Kasım kod adlı gizli tanık ise ifadesinde ‘mülkiye yapılanmasına’ ilişkin dikkat çekici şu bilgileri verdi: 

"BİLDİKLERİNİ ANLATMAZLAR "

“Maliye’de paralel yapı çok güçlüdür. Maliye'den kaymakamlığa geçenler örgüt üyesidir. Maliyede yapının güçlü olmasının nedenleri de sınav sorularını daha önceden temin ediyor olmasıdır. Hiçbir mülki idari amiri gözaltı yapıldığı takdirde bildiği varsa da anlatmaz. Davet usulüyle çağrıldığında  bildiklerini anlatanlar çıkabilir. Ancak polis gözaltına almaya ve lojmanında arama yapmaya kalktığında intihar edenler çıkabilir."
 

Akşam

intihar , gizli tanık , fetullah gülen , mülki idare amirleri , fetö