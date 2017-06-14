FETÖ'nün intiharcı kaymakamları deşifre oldu

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülkiye yapılanmasına ilişkin kaymakam ve kaymakam adaylarına yönelik operasyon düzenlenmişti. Soruşturma dosyasında özellikle 100. 101. dönem örgüt mensubu kaymakamların yapısı ortaya çıkarıldı.

Akşam gazetesinden Hilal Yıldırım'ın haberine göre gözaltına alınan şüphelilerden birçoğu itirafçı oldu. Kasım kod adlı gizli tanık ise ifadesinde ‘mülkiye yapılanmasına’ ilişkin dikkat çekici şu bilgileri verdi:

"BİLDİKLERİNİ ANLATMAZLAR "

“Maliye’de paralel yapı çok güçlüdür. Maliye'den kaymakamlığa geçenler örgüt üyesidir. Maliyede yapının güçlü olmasının nedenleri de sınav sorularını daha önceden temin ediyor olmasıdır. Hiçbir mülki idari amiri gözaltı yapıldığı takdirde bildiği varsa da anlatmaz. Davet usulüyle çağrıldığında bildiklerini anlatanlar çıkabilir. Ancak polis gözaltına almaya ve lojmanında arama yapmaya kalktığında intihar edenler çıkabilir."

