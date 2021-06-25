FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik Edirne merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı. 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, doktor, komiser, akademisyen, yasama uzmanı, avukat, müfettiş ve memurların aralarında bulunduğu 21 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Elazığ, Malatya, İzmir, Adıyaman, Konya, Bartın ve Kırıkkale'de başlatılan operasyon sürüyor.
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