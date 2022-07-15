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''Fetullah Gülen'in yanında 3 FBI ajanı var''

''Fetullah Gülen'in yanında 3 FBI ajanı var''

Gazeteci Toygun Atilla, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı hastanede 3 FBI ajanın bulunduğunu söyledi.

Halk Tv'de gazeteci Barış Pehlivan'ın sunduğu Açıkça programına katılan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla, Fethullah Gülen'in sağlık durumu ve örgüt için gruplaşmalarla ilgili önemli bilgiler verdi. 

New Jersey'de tedavi gördüğü hastanenin gizlendiğini belirten Atilla, "Sürekli gizlenme durumları var. Şu anda FBI'dan 3 görevlinin kontrolünde gerçekleştiriliyor." dedi.

Hangi hastanede olduğunu 3 kişi biliyor
Toygun Atilla, hastaneden taburcu olan Fethullah Gülen'in sağlık durumunun stabil olduğunu söyledi. Fethullah Gülen'in kaldığı hastaneyi örgütten sadece üç kişinin bildiğini kaydeden Toygun Atilla, "Bunlar özel doktoru Kudret Ünal, Cevdet Türkyolu, bir de yanında bir yeğeni var. Üç kişi biliyor. FETÖ'nün üst düzey yöneticileri de dahil kimse Gülen'in hangi hastanede kaldığını bilmiyor" dedi.

Fethullah Gülen'in sağlık durumunun kötüleşmesinin FETÖ içinde de etkilerinin olacağını kaydeden Toygun Atilla şöyle konuştu:

"Bir Mustafa Özcan grubu var. Mustafa Özcan örgütün kasası olarak nitelendirilen kişi. İki, Cevdet Türkyolu var. Üçüncü olarak Suat Yıldırım var. Barbaros Kocakurt var, Ahmet Kara var. Bunların kendi aralarında çarpışmaları mevcut. Bir de Avrupa'da bir grup var. Today's Zaman'ın Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneşler'in bağlı bulunduğu ve birlikte hareket ettiği bir grup var." 

FETÖ elebaşı Gülen'in hastaneden çıkış görüntüleri ortaya çıktıFETÖ elebaşı Gülen'in hastaneden çıkış görüntüleri ortaya çıktıGüncel

 

Etiketler fetullah gülen fbı
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