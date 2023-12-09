Feyza Altun'dan Dilan Polat ve Engin Polat'a bir suçlama daha

Sosyal medya fenomenlerinin korkulu rüyası olan avukat Feyza Altun'dan, Dilan Polat ve Engin Polat hakkında bir şok suçlama daha geldi.

Haklarında kara para aklama ve vergi kanununa muhalefet suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında bir suçlama daha yapıldı.

Halk Tv'de yayınlanan Halk Meydanı programına konuk olan Feyza Altun , Dilan ve Engin Polat çiftinin kendisine para teklif ettiğini söyledi.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftini ilk günden itibaren araştıran ve birçok iddiayı gündeme getiren avukat Feyza Altun, çiftin kendisine para teklif ettiğini söyleyerek, "Oluru nedir diye sordular" dedi.

Konuk olduğu programda Dilan ve Engin Polat çiftinin kendisine para teklif ettiğini söyleyen Feyza Altun, "Polatgillerden para teklif edildi. 'Oluru nedir?' diye soruldu. 'Kocasının fabrikaları olmadığını söylesin. Ben de konuyu kapatayım' dedim. Söylemedi ben de devam ettim" dedi.

Dilan Polat ve Engin Polat neden tutuklandı ?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.