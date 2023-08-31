Fidan ve Lavrov'dan ortak basın toplantısı: Türkiye'yi takdirle karşılıyoruz

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti.

Fidan, Dışişleri Bakanlığı binasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. İki bakan basın mensuplarına poz verdikten sonra görüşmeye geçti.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov şu açıklamaları yaptı:

"Güncel bölgesel konular hakkında ayrıntılı değerlendirme yaptık. Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi konuşuldu. Ankara ve Şam'ın diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmesi için atılacak ek adımlar konuşuldu."

*“Biz Türkiye’nin dış politika yaklaşımını takdirle karşılıyoruz”

*"Gaz merkezi oluşturulması dahil Türkiye'ye gaz arzını arttırmaya hazırız"

*“Görüşmede Ankara-Şam ilişkilerine yönelik yeni adımlar ele alındı”

Dışişleri Bakanı Fidan ise yarın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakan Fidan, "Karadeniz girişiminin canlandırılması önemli gündem maddemizdi. Rusya’nın tahıl girişimine yönelik yoğun çabaları var” dedi ve daha kalıcı bir tahıl anlaşmasının gündemde olduğunu söyledi.

Bugün Moskova'da temaslarına başlayan Bakan Fidan, yarın programını tamamlayıp Türkiye'ye dönecek.

Lavrov ve Fidan, şimdiye dek 3 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bugünkü temas, iki bakanın ilk yüz yüze görüşmesi olacak.