FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti

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FLO ayakkabının kurucusu iş insanı Hacı Ahmet Ziylan bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.
HACI AHMET ZİYLAN KİMDİR?
Hayırsever iş adamı Hacı Ahmet Ziylan 85 yaşındaydı. Gaziantepli olan Ziylan FLO marka ayakkabı şirketler grubunun da kurucusu. FLO 1955 yılında Ahmet Ziylan tarafından küçük bir atölyede temelleri atılan bir marka olarak öne çıkmış bugün önemli yerli ayakkabı mağaza zincirlerinin içerisinde yer almakta.
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