Fon vurgunu davasında dördüncü duruşma: Arda Turan'ın ifadesi salonu kahkahaya boğdu

Futbol camiasından ünlü isimlerin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü S.E. dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Arda Turan ve kardeşi Okan Turan ifade verdi. Arda Turan'ın "S.E. etkin pişmanlıktan yararlansın mı?" sorusuna ''Ben paramı alırsam hiç yatmasın, beni ne ilgilendirir. Zaten zarardayım'' demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, bugün 27. Ağır Ceza duruşma salonunda yapılıyor. Duruşma tutuklu sanıklar S.E. ve A.Y.'nin salona getirilmesiyle başladı.

Mahkeme salonu koridorunda yoğunluk oluştu. Duruşmaya ilk gelen Fernando Muslera oldu. Muslera avukatı Rezan Epözdemir’le duruşmaya geldi.

Yaklaşık 7,5 milyon dolar dolandırılan Arda Turan, 3 duruşmaya da katılmayan isimler arasındaydı.

Turan'la birlikte mazeret bildirip duruşmaya gelmeyen eski futbolcular Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve kaleci Fernando Muslera 4. duruşmada müşteki olarak dinleniyorlar.

YÜZDE 35'LİK KAZANÇ

Duruşmada tercüman aracılığıyla ifade veren Muslera, mahkeme başkanının "Para vermeye kim ikna etti?" sorusu üzerine "2011'de S.E.'yi tanıdım. Bankadan arayarak tekliflerde bulunuyorlardı, finans işiyle ilgili olanlar üst düzey yöneticiler arıyordu. Daha sonra bankanın fon hesabıyla ilgilenen S.E. beni aramaya başladı." dedi ve E.'nin 1,5-2 aylık sürede yüzde 35'lik kazanç teklif ettiğini dile getirdi.

"ŞİKAYETÇİYİM"

"Bu banka tarafından yapılan teklifti. S.E. aradı, 'M.A. ve H.A. fon dairesinin başında olan kişiler' dedi. Bunun üzerine Florya Şubesinden 700 bin dolar paramı çektim." diye ifadesine devam eden Muslera, "Çektikten sonra Musa Mert Çetin'e verdim. Musa Mert, bu parayı bankanın Levent Şubesi'nde S.E.'ye ofisinde teslim etti. S.'nin aramasıyla Ziraat Bankası'ndan 500 bin dolar alıp Musa Mert'e verdim. Bu parayı da Musa Mert, E.'ye bankanın kapısından verdi. S.E. paranın geri ödeneceğine dair yazılı bir belge verdi. Bana 1.2 milyonluk yatırımın karşılığında 700 bin dolar geri verildi. Ana param üzerinde herhangi bir kazancım olmadı." dedi.

Mahkeme Başkanı, "S., İspanyolca bilmiyordu, S. ile kendisi arasında kim aracılık yaptı?" sorusuna Muslera, "Musa Bey benim arkadaşımdır, güvendiğim birisidir. O yüzden bağlantıyı o sağlıyordu." dedi.

"SADECE S.E. ARACI OLDU"

"S., dışında kendisini para yatırmaya ikna etmeye çalışan olmuş mu?" sorusuna da Muslera, "Hayır. Sadece S.E. aracı oldu." diye cevap verdi.

"Bu konuyla ilgili para kazanıldığına şahit olmuş mu?" sorusuna "Başka kimseyle konuşmadım." diye Muslera, yatırım yaptıktan sonra bazı ünlü kişilerin de fonda paralarının olduğunu söyleyerek E.'nin kendisini rahatlatmaya çalıştığını ifade etti ve şikayetçi olduğunu dile getirdi.

"EN AZINDAN ANA PARAMI KURTARMAYA ÇALIŞTIM"

Mahkeme başkanının "Para aldığında 700 bin dolar, herhangi bir belge aldın mı?" sorusuna "Hayır" diye yanıt veren Muslera, bir avukatın, "Ana paradan 700 bin doların geri alınmasında Musa Mert Çetin'in rolü olmuş mu?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"O olmasaydı parayı da geri alamazdık, Musa Bey'e teşekkür ediyorum."

ŞUBEDEN PARA ÇEKİLDİ Mİ?

"Şubeye gidip bizzat para çekme işlemi olmuş mu?" sorusuna ise Muslera, "Gittim fakat herhangi bir işlem gerçekleşmedim." dedi.

"S.'yi tanımadığını söylemişti. Ona mı güvenerek para verdi?" sorusuna, "S.'yi tanımıyordum, bankanın büyük bir banka oluşuna güvendim. S.'nin de müdür olmasına güvendim. Musa Mert'e paramı transfer etmesi için güvendim." diye yanı veren ünlü futbolcu, "Bazı şeylerin yolunda gitmediğini anlayınca en azından sadece ana paramı kurtarmaya çalıştım. Sadece paramı vermezlerse bankanın üst düzey yönetimine gideceğim dedim." şeklinde ifade verdi.

Muslera ifadesinin ardından salondan ayrıldı.

EMRE BELÖZOĞLU: 4 MİLYON 290 BİN DOLAR VERDİM, HİÇ PARA ALAMADIM

Duruşmada şikayetçi Emre Belözoğlu, Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak ifadesine başladı. Belözoğlu, "4 milyon 200 bin doları Volkan Bahçekapılı'ya teslim ettim. O dönem teknik direktörlük yaptığım için banka ve elden para teslim ettim Volkan'a. O da S.E.'a teslim etti. Kendisi bana parayı vermeden önce telefonla ulaşarak fonla alakalı bilgilendirme yaptı. Fonu H.A. ve M.A.'nun yönettiğini, yüksek faiz getirisi olduğunu söyledi. Farklı yerlerde olan paraları toplayarak parça parça teslim ettim. Bana daha fazla olursa daha çok kar olacağını söylemişti. Arkadaşlarımdan aldığım borca binaen paralar vardı. Ne kadar verirsek o kadar kazanacağımı söyledi. Bir kere yüzyüze görüştük. Paraların tamamını teslim ettikten sonra bankaya gidip görüştüm. S.'ye ulaşamayınca bana verilen kağıtlarla bankaya gittim. S.'nin odasına gittim çalışanlar ve müfettişler geldi. 4 milyon 290 bin dolar para verdim. Hiç para almadım. Şikayetçiyim. Bu işte kimlerin ismi geçiyorsa hepsinden şikayetçiyim" dedi. H.A. ve M.A.'ya ulaşıp ulaşmadığı sorulan Belözoğlu, “İstediğim herkese ulaşabilirim ama ulaşmadım" dedi. Soru üzerine Belözoğlu, "Bankaya Fatih Terim ile gitmemizin sebebi bize hamilik yapması içindi. Fatih Terim fonunu ilk defa duydum. Biz tamamen bankadaki fona katılmıştık" dedi.

ARDA TURAN: "BANKA ŞUBE MÜDÜRÜNE SAHİP ÇIKMALIYDI"

Şikayetçi olarak ifade veren Arda Turan, "Hem kendi adıma hem de bankanın adına hem de arkamdaki kadın adına üzgünüm. Kendisi elinde dosyalarla, banka yetkililerinin gücünü arkasına almış bir hanımefendiydi. Futbolcularla yakın ilişkileri vardı. Bankanın sitesinde 15 yıllık başarısı anlatılan bir kadındı. İyi iletişimi olan bir kadındı" dedi. Turan, hem sinirli ve hem de üzgün olduğunu belirterek "S.E., Ekim 2022'de arayarak mevduata getirmemi istedi. Hayatım boyunca faiz almadığımı söyledim. Kendisi de fondan bahsetti. Bunun faiz olmadığını, fon olduğunu söyleyerek beni ikna etti. Nefsime yenik düşerek kabul ettim. Sonra etraftan duydum yüksek kar veriliyormuş ama bana öyle söylenmedi. Fırsat olduğunda 10 milyon dolar getirirsem faydalanabileceğimi söyledi. Taşınmazlarımı satarak faydalanabileceğimi söyledim. Ocak ayına kadar söz verdiğim tarihlerle borçlarla, taşınmaz satarak 13 milyon 900 bin dolar verdim. 6 milyon 400 bin doları istediğim zaman getirdi. Parayı verdiğimde bana bankadan imzalı kağıt da verdi. Şubeye gittiğimde de bana ekranlarını gösterdi" dedi.

Geriye 7.5 milyon dolarının kaldığını, deprem nedeniyle sıkıntılı olduğunu, ülkenin gri listede olduğunu söylediği için baskıda bulunmadığını söyleyen Turan, "33 milyonluk krediyi 3 saatte aldı. Kendini banka starlardan gösterdi. Bu paraları neden elden veriyoruz diye sorduğumda, 'Ardacığım bu fon bankanın hazinesinde oluyor' dedi. Paramı istediğimde annesinin hasta olduğunu söyledi. Ben de geçmiş olsun dedim" şeklinde konuştu. Paraları kardeşi ve şoförü aracılığıyla gönderdiğini belirten Arda Turan, "Bankanın şubesine, Levent'in göbeğinde evraklarla para verdim. Tamamıyla bankaya güvenerek bu paraları verdim. H.A. ile M.A.'yu suçlamayarak ama banka bundan sorumludur. Banka, şube müdürüne sahip çıkmalıydı, S.E.'ya değil" şeklinde konuştu.

"7.5 MİLYON DOLAR KAYBETTİM AMA HAKARET ETMEDİM"

Sanık tarafına dönerek S.E.'yi hiç tehdit etmediğini belirten Turan, "Şartları zorlamasına rağmen hakaret etmemeye çalıştım. 7.5 milyon dolar kaybettim ama hakaret etmedim. Para verme konusunda ikna etti. Bankaya gittiğimde ekrandan gösteriyordu. Amacım, banka paramı yönetsindi. Ben H.A.'e de M.A.'ya da ulaşabilirdim. Ama tüm işlemlerimi S.E. yapıyordu, sonuna kadar güveniyordum" dedi.

"SAF OLMASAM BU KADAR PARA VERİR MİYİM?"

Mahkeme Başkanının, "Bunun dolandırıcılık olduğunu ne zaman anladınız?" sorusuna Turan, "Emre ağabey arayınca anladım. Bu konularda safım, saf olmasam bu kadar parayı verir miyim? Hep ısrarla sormuştum 'Riski yok değil mi' diye. Şube müdürüne güvenerek yaptım bu işi. Tüm işlemleri telefonla konuşarak yapardık. Paraları ben teslim etmedim. Bana ödediği paradan krediyi kapadım. Maalesef şikayetçiyim" dedi. "S.E.'ın etkin pişmanlıktan yararlansın mı?" sorusuna, Arda Turan, "Ben bu hukuk sözlerinden anlamıyorum. Ben paramı alırsam hiç yatmasın, beni ne ilgilendirir. Zaten zarardayım" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Bir avukatın, "S.E. fonun başında H.A. demiş. Siz önceki ifadenizde tüm banka yöneticilerinden ve E.'den şikayetçi olduğunuzu söylemişsiniz" sorusuna Turan, "Doğru. Bizde güven tesis eden bir banka o yüzden şikayetçiyim. Banka zorlu bir yerdir, trafik olur. S. hanım sen rahatsız olma derdi, anında yüksek kredi kartı gönderirdi. Bir banka müdürü olarak S.E. her şeyi sağladı. Bankanın bir banka müdürüne sahip çıkmamasını anlamıyorum" diye cevap verdi. Olayın ortaya çıkmasının ardından bankaya neden Fatih Terim ile gittiği sorulan Turan, "Fatih hoca büyüğümüzdür, hamimizdir. Böyle bir durum olduğunda bu durumu konuşmak için onunla gittim, H.A. ile olan ilişkisinden ötürü" dedi. Turan ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

OKAN TURAN: "NE KADAR PARA TESLİM ETTİĞİMİ BİLMİYORUM"

Arda Turan'ın kardeşi tanık Okan Turan, "Ben şubeye gittiğimde zaman zaman S.'ye bazen vezneye teslim ettim parayı. Bir defa gittiğimde de Asya Hanım sayım yaparken S. hanımda oradaydı. Yanımızda bankadan bir yetkili vardı. Para sayımı bitince, parayı o yetkiliye teslim etti" ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanının banka yetkilisinin duruşma salonunda olup olmadığını sorması üzerine Okan Turan, A.Y.'yi gösterdi. Okan Turan ifadesinin devamında, "Parayı teslim ettim ve A.'nın parayı alıp gittiğini gördüm. 5-6 kere S.'ye para teslim ettim. S.'yi arayıp bankaya gel gelme şeklinde iletişimimiz oluyordu. Ben S.'e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum. Vezne bölümünde de para teslim ettim. Bazen evrak alıyordum ama belge gibi değil. A.Y. ile S.E.'nin hiç konuştuğunu görmedim" dedi.

"S.E'DEN PARA TESLİM ALDIM"

Okan Turan, S.E.'ın avukatının "Ben Okan'a para ödemesi yaptım mı" sorusu üzerine, "S.E.'dan para teslim aldım. Kaç kere teslim aldım hatırlamıyorum" cevabını verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer alıyordu. İlk duruşmanın ardından 3 ismin iddianamelerinin de eklenmesiyle davadaki şikayetçi sayısı 21'e çıktı.

S.E. için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talep edilirken; diğer sanıklar A.Y., K.C., H.E., N.C., A.Y. ve A.Ö.'nün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi.

DHA