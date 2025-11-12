  1. Anasayfa
Furkan Bölükbaşı tutuklandı diye lokma dağıtıp video paylaştı

Furkan Bölükbaşı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik paylaşımı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konulmasının ardından İlave TV YouTube kanalının sahibi Arif Kocabıyık, Furkan Bölükbaşı’nın tutuklanması nedeniyle lokma dağıttı.

Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım sebebiyle TCK 310 (Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı) maddesi uyarınca Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı. Bölükbaşı, gece saatlerinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan Bölükbaşı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bölükbaşı'nın tutuklanmasının ardından  İlave TV YouTube kanalının sahibi Arif Kocabıyık, Furkan Bölükbaşı’nın tutuklanması nedeniyle lokma dağıttı.

Kocabıyık paylaştığı videoda şunları söyledi:

“Atatürk ve Cumhuriyet Düşmanı ‘Furkan Şeybaşı’ sonunda tutuklandı. Onun hayrına Antalya kapalı yolda gördüğünüz gibi lokma dağıtıyoruz. Tüm Atatürk düşmanlarının ve Cumhuriyet Düşmanlarının ateşi bol olsun.”

 

