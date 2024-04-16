Füzeler piyasalara düştü: Dolar ve Euro durdu, altın uçuyor

Başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısında zirvedeki yatay seyri sürerken orta doğuda İran ile İsrail arasındaki gerilim altın ve gümüş fiyatlarını uçurdu. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

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Yerel seçimleri de 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini de geride bırakan piyasalar tatil molası sonrasında orta doğudaki savaş gerilimiyle sarsılmaya devam ediyor.

Küresel piyasalar, hafta sonu İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle Orta Doğu'da artan gerilimin son bulduğuna yönelik beklentilerin güçlenmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, bu hafta yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

TL, dolar karşısında mart ayında yüzde 3.5, ilk çeyrekte ise yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti. TL, Nisan ayının ilk haftasında ise yüzde 1.4 değer kazandı. Eylül 2023'ten beri dolar TL'de nadir görülen aşağı yönlü hareketler haricinde hemen her gün sınırlı bir yükseliş yaşandı.

Son dönemde yaşanan harekete rağmen bankacıların genel beklentisi dolar/TL'de yükselişin kademeli olarak yıl sonunda 40 seviyesine doğru devam edeceği yönünde.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,41 TL'den başlayan Dolar 32,44 TL'den,

34,45 TL'den başlayan Euro 34,49 TL'den,

40,34 TL'den başlayan Sterlin 40,39 TL'den,

21,03 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,04 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,40 TL'den, Euro 34,54 TL'den, Sterlin 40,45 TL'den, Japon Yeni ise 21,08 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 387 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 369 Dolar'dan,

2 bin 490 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 469 TL'den,

4 bin 180 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 180 TL'den,

17 bin 173 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 17 bin 173 TL'den,

30,12 TL'den başlayan Gümüş ise 29,57 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 357 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 458 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 173 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 158 TL'den, Gümüş ise 29,74 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında büyük kan kaybı devam ediyor.

Güne 62 bin 610 Dolar'dan başlayan Bitcoin 63 bin 347 Dolar'dan,

3 bin 40 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 92 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 62 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 90,08 Dolar'dan işlem görüyor.