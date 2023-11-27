Galatasaray'dan hakem kararlarıyla ilgili açıklama

Galatasaray, süregelen hakem tartışmaları hakkında sosyal medya üzerinden kamuoyu açıklaması yayınladı.

Galatasaray'dan hakem tartışmalarına tepki geldi. Yapılan açıklamada "Haksızlığı kendi hakkı kabul eden, kazanmak için her yolu mübah sayan bir zihniyetle mücadele ettiğimizi biliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray, süregelen hakem tartışmaları hakkında sosyal medya üzerinden kamuoyu açıklaması yayınladı.

İşte açıklamanın tamamı