Galler maçı öncesi TFF imkanları ile verilen ''alevli'' yemek tepki çekti
A Milli Futbol Takımımızın Galler ile karşılaşacağı EURO 2020 mücadelesi öncesinde medya kuruluşu temsilcilerine TFF imkanları ile verilen "alevli" yemek sosyal medyada tepki çekti.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Galler ile karşılaşacağı EURO 2020 mücadelesi öncesinde TFF imkanlarıyla yemek yiyen medya kuruluşları temsilcilerinin görüntüleri dikkat çekti.
Lüks bir restoranda yemek yiyen medya temsilcileri o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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