Gara'da 41 kamp yerle bir edildi! İşte operasyonun ayrıntıları

Sabah gazetesinden Özgür Cebe'nin haberine göre; Kuzey Irak'ın Duhok kenti yakınlarındaki Gara Dağında 13 güvenlik görevlisinin alçakça infaz edilmesinden sonra bölgeyi teröristlerin başına yıkan Pençe Kartal-2 harekâtı ayrıntıları netlik kazandı. Terör örgütünün uzantılarınca harekâtın sekteye uğratılarak başarısız olduğu algısına karşı imha edilen hedeflere dair tespitler ile veriler terör örgütünün bölgede bir daha toparlanamayacağını da gözler önüne serdi.



10 Şubat'ta başlayan ve 14 Şubat'ta tamamlanan harekâtta Gara bölgesinde 75 kilometreye, 25 kilometrekarelik bir alanda toplam 52 hedef güdümlü akıllı mühimmatlarla yerle bir edildi. 53 terörist etkisiz hale getirildi. İmha edilen hedefler, Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı'nın harekât sonrasındaki değerlendirme ve tespit raporlarına yansıdı.

İŞTE İMHA EDİLEN O YERLER

Buna göre; Gara'da örgütün üç katlı mağarada patlayıcı ürettikleri yer imha edildi. Teröristler orada kumandalı patlayıcı, fünye imal ediyordu. Gara'nın Meyroki Kampındaki terör örgütünün sözde İstihbarat yapılanmasının karargah olarak kullandığı mağara da içindeki örgüt arşiviyle imha edildi. Yapımı iki yıl süren bu mağarada örgütün istihbarat yapılanması barınıyordu. İçinde 300 teröristin barınabileceği sözde Mahsum Korkmaz Subay Okulu ve İdeolojik Eğitim Akademisi olarak kullanılan mağara tümden imha edildi.

Vurulan hedefler içinde lojistik depo, sözde Sabotaj Okulu, teröristlere branş eğitimi verilen yer, örgüte katılan ve öldürülen teröristlerin sicil bilgilerinin tutulduğu arşiv birimi, Kandil'deki terörist elebaşlarıyla görüşmeye gidenlerin geçici tutulduğu misafirhane, dört ayrı dikimhane de var. Gara-Metina-Haftanin bölgeleri arasında üst düzey teröristlerin ulaşımı sağlamada kullandıkları 9 adet arazi aracı. Örgüte yeni katılan teröristlere siyasi eğitim verilen 3 ayrı sözde eğitim şubesi, teröristlerce kaçırılanların rehin tutulduğu iki hapishane, silah ve cephanelik ihtiyacının karşılandığı dört silah ve mühimmat deposu. Sözde Çırav Taburunun kullandığı eğitim kampı, Gara-Zap arasında kuryelerin kullandığı iki sığınak tümden imha edildi.

GARA'DA YOK EDİLEN O KAMPLAR

Gara'daki 75 kilometrelik alan içinde kullanılamaz hale getirilen 41 kamp ise şunlar: Bergare, Piriz, Siyani, Xere, Sergele, Kani Mazê, Çemenka, Şikeftiyan, Şilya, Kareba, Rebetke, Hesneki, Kanika, Milberke, Kehreba, Meyroki, Çemrebotki, Soğuk Çeşme, Kafya Vadisi, Yekmal, Nehli, Guze, Melke, Dosteka, Gise, Mezringane, Navxoş, Kanisarkê, Difrî, Duvriye, Qulingeh, Çemreşitkê, Mamişmiş, Çelka, Sedare, Ohran Vadisi, Ergene, Ayı Kapısı, Reşit Tepesi, Biye, Neran, Bilindbaz, Saddam Kalesi Kampları.