Gaspçı dehşeti böyle görüntülendi !

Eyüp'te soymaya girdikleri markette polis tarafından kıstırılınca müşteri ve market çalışanlarını rehin alan gaspçıların teslim olma anı kameralara yansıdı

İstanbul geçtiğimiz cuma akşamı yaşanan gasp dehşeti kamerada. Eyüp'te 2 Şubat akşamı saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, polis takibinde olan maskeli ve silahlı 3 gaspçı kapanmakta olan bir markete girip silahlarını çekerek markette kasiyeri ve çalışanlarını tehdit edip kasadaki paraları istemişti. Soygun sırasında, gaspçıların elinden kaçan bir market çalışanının polise yaptığı ihbarla harekete geçen polis ekipleri olay yerine gidip market çevresinde güvenlik önlemi alırken, Gasp Büro Amirliği ekipleriyle Özel Harekat polisleri ve rehine müzakere ekipleri de olay yerine sevk edilmişti.

Marketin polis tarafından kuşatıldığını gören soyguncular markette bulunan çalışanlarla müşterileri rehin almış ve başlatılan operasyonda gaspçılar rehin aldıkları bir market çalışanını serbest bırakmış ve serbest bırakılan çalışan, gaspçıların, polis çekilmesi durumunda kimsenin zarar görmeden marketten çıkıp istediklerini ekiplere iletmişti.

İstek üzerine devreye giren Rehine Müzakere ekipleri yapılan müzakereler sonucu kimse zarar görmeden içeride bulunan 3 gaspçıyı da teslim olmaya ikna etmiş ve gözaltına alınan 3 gaspçıyla bağlantılı aynı gasp çetesi üyesi 4 kişide operasyon devamında yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alınan soyguncuların 8 Kasım 2017 ile 2 Şubat 2018 tarihleri arasında Kağıthane, Bayrampaşailçelerinde meydana gelen 9 ayrı gasp olayının failleri oldukları, soydukları yerler arasında marketler ve fastfood zinciri mağazaların bulunduğu öğrenildi.

Hırsızlık, yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve tehdit suçlarından kayıtları bulunduğu öğrenilen 7 kişilik gasp çetesinden emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen E.E.(24), E.A.(23), E.D.(23) ve F.E.(22) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

