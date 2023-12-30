Gazze'de insanlık dramı! Bir çuval un için yüzlerce metre kuyruk

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaşanan saldırılar ve katliamların arından bölgede yiyecek kaynakları tükenince ortaya iç yakan görüntüler çıktı.

Gazze'de dünyanın gözü önünde insanlık dramı devam ediyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana karadan, havadan ve denizden saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde sivil kayıpların dayısı 21 bini geçerken hayatta kalanlar ise zor şartlarda yaşıyor.

Evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, çadırlarda mülteci kamplarında hayata tutunmaya çalışıyor.

BUĞDAY ÖĞÜTMEK İÇİN SAATLERDE DEĞİRMENDE BEKLİYORLAR

İnsani yardım girişinin sınırlı bir şekilde yapıldığı bölgede halk, buğday öğütmek ve un alabilmek için değirmenlerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Değirmenler ise kısıtlı yakıt tedariki nedeniyle kısa süre çalışabiliyor. Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Maghazi Mülteci Kampı'ndaki değirmene gelenler, hem soğuk havaya hem de saldırı riskine rağmen bir çuval un alabilmek için saatlerce sırada bekliyor.

BM'NİN DAĞITTIĞI UN YETMİYOR

Ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazzelilere dağıttığı un miktarı da ihtiyacı karşılamaya yetmiyor. İsrail’in saldırıları diğer yandan yardım kamyonlarının yoğun nüfuslu kampta ilerleyişine ve yardım dağıtımına da engelliyor.

İSRAİL ALT YAPIYI HEDEF ALIYOR

İsrail'e ait savaş uçaklarının dün Maghazi Mülteci Kampı'na giden ana yoldaki altyapıyı vurması sonucu yollarda çukur oluştu. Çukurlara dolan kirli su, elektrik ve temiz su tedarikinde kesintiye yol açtı. Kanalizasyon şebekesinde de ciddi hasar meydana geldi.