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GECE GECE KAHROLDUK! 2 ŞEHİT, 7 YARALI...
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  3. 02 Haziran 2020 00:40

Gece gece kahrolduk! 2 Şehit, 7 yaralı...

Siirt'in Pervari ilçesinde operasyona giden askerlerin içinde bulunduğu zırhlı araç, virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 asker şehit olurken 1'i ağır olmak üzere 7 asker de yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Pervari ilçe girişinde meydana geldi. Devriye görevini yürüten askerlerin içerisinde bulunduğu zırhlı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, kaza sonrası yaptığı açıklamada, "Zırhlı araç kazasında 2 şehit, 6 yaralımız var" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Siirt ili Pervari ilçesinde operasyona giden jandarma personelimizin içinde bulunduğu zırhlı araç virajı alamayarak uçuruma yuvarlanmıştır. Kazada 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 7 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.
 

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