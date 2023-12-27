Geçen sene 2024'e giren ilimiz bu sene de şaşırtmadı

Adana'nın Seyhan ilçesine konulan "2025" süslemesi sosyal medyada günün konusu oldu....

Yılın son günlerinde Türkiye'nin dört bir yanında yılbaşı için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken Adana'dan gelen bir görüntü günün konusu oldu.

Tüm dünya 2024'e girmeye hazırlık yaparken, geçen sene 2024'e giren Adana, 2025 yılı süslemeleriyle olay oldu.

Her yıl olduğu gibi bu sene de bir sonraki yıla geçişi kutlayan Adana’nın Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı’na ‘2025’ yazısı konuldu.

Adana'nın Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'na "2025" yazısı konulurken, şehirde de yer yer 2025 yazıları vatandaşların karşısına çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl 2023 yılı kutlanırken ise Adana’da aynı yere “2024” yazısı koyulmuştu. Bir esnaf “Biz Adanalılar her yıl bir sonraki yılın coşkusunu yaşarız, tüm Türkiye 2023 yılını kutlarken bizler 2024 yılını kutluyoruz. Huzur içinse neşe içinde ilimizde güzel bir sene diliyorum” demişti.