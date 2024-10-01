Geçiş garantili tünel, otoyol ve köprülerin garanti tutarlarına kur zammı

AK Parti iktidarının tartışılan geçiş garantili köprü, tünel ve otoyollarına Hazine tarafından ödenen geçiş garantisi ücretlerine kur zammı yapıldı

AK Parti iktidarının öve öve bitiremediği, "vatandaşın cebinden 5 kuruş para çıkmayacak" dediği ancak verilen geçiş garantisiyle, geçenin de geçmeyenin de cebinden ödeme yaptığı Yap-işlet-devret modeliyle işletilen Osmangazi, Çanakkale, Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Avrasya Tüneli’ne verilen garanti tutarlarına kur zammı yapıldı. Farkın en yüksek olduğu köprü ise Osmangazi oldu.

Buna göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, köprü ve tüneller için bugünden itibaren geçerli olacak biçimde kur ayarlaması yapıldığını aktardı.

“Geçen araç ücretleri sabit kalacak, Hazine'nin ödeyeceği fark artacak”

Yavuzyılmaz, geçen araç ücretlerinin sabit kalacağını belirttiği paylaşımda garanti tutarlarındaki artışa ilişkin şunları aktardı:

Osmangazi Köprüsü’nde;

Geçen araç ücreti 555 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 1.870 TL’ye çıkıyor.

Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 1.315 TL’ye yükselecek.

Çanakkale Köprüsü’nde;

Geçen araç ücreti 585 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 760 TL’ye çıkıyor.

Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 175 TL’ye yükselecek.

Avrasya Tüneli’nde;

Geçen araç ücreti 156 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 238 TL’ye çıkıyor.

Hazinenin şirkete tünelden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 82 TL’ye yükselecek.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde;

Geçen araç ücreti 70 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 204 TL’ye çıkıyor.

Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 134 TL’ye yükselecek.

Ayrıca bu projelerde garanti edilen günlük araç geçiş sayıları tutturulamazsa, Hazine şirketlere tutturulamayan sayıdaki her araç için:

Osmangazi Köprüsü’nde 1.870 TL

Çanakkale Köprüsü’nde için 760 TL

Avrasya Tüneli’nde 238 TL

YSS Köprüsü’nde 204 TL ödemek durumunda.”