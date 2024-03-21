Gelecek Partisi adayı, AK Parti lehine adaylıktan çekildi

Urfa'da yerel seçimlere 10 gün kala Gelecek Partisi adayı Ferit Çevik, Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü destekleme kararı aldı.

Gelecek Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferit Çevik, AKP'li Zeynel Abidin Beyazgül lehine adaylıktan çekildi.

Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Hidayet Baysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelecek Partisi Şanlıurfa teşkilatı olarak yaptığımız iştişareler sonunda Şanlıurfa’da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Zeynel Abidin Beyazgül’e destek vereceğiz" dedi.

Beyazgül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Hidayet Baysal ve yönetimine, yerel yönetimler seçimlerinde AK Kadrolara verecekleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.