Gelecek Partisi'nde dikkat çeken ''AK Parti''detayı !

Eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi’nin nasıl örgütleneceği en çok merak edilen konulardan bir tanesiydi.

Yeniçağ Gazetesi'nden Barış Yahya Çinçin'in haberine göre; Gelecek Partisi kulislerinden edinilen bilgilere göre, Davutoğlu ve ekibinin, AK Parti tipi bir örgütlenme biçimi benimseyeceği ve bu şekilde partiyi genişletmeye çalıştıkları öğrenildi.

KADINLAR, SAHADA OLACAK

Gelecek Partisi’nin en önemli ayaklarından biri olması beklenen kadın kollarında da örgütlenme hızlı şekilde devam ediyor.

Buna göre, daha evvel AK Parti’nin kadın kollarında görev almış isimlere Kurucular Kurulu’ nda yer veren Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi Kadın Kolları’ndan ev ziyaretleri yapmasını istediği kaydedildi. Gelecek Partili kadınlar, AK Parti’den edindikleri tecrübe ile vatandaşları etkilemeye çalışacak.

HALK İLE SAMİMİ OLUNACAK

Ahmet Davutoğlu’nun ekibinin örgütlenirken izleyeceği en önemli yollardan biri de halkla ilişkiler alanında olacak. Buna göre, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun kurmaylarına halkla iç içe olmaları konusunda uyarıda bulunduğu öğrenildi.

Davutoğlu’nun kurmaylarının da Genel Başkanlarının uyarısını dikkate alarak vatandaşla daha sık buluşmaya başladığı aktarıldı.

“TELEFONLARINIZ AÇIK OLSUN”

Gelecek Partisi kulislerinden edinilen bir başka bilgi ise Ahmet Davutoğlu’nun partideki önemli isimlere, “ulaşılabilir olun” şeklinde talimat verdiği yönünde. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun partinin önemli isimlerine, “Vatandaş size istediği zaman ulaşabilsin, bu çok önemli” dediği aktarıldı.