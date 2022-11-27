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Genç kadının videosunu internette paylaştı; öldürdüler!

Genç kadının videosunu internette paylaştı; öldürdüler!
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Kars'ta bir kadının videosunu "beni bul" notuyla sosyal medyadan paylaşan bir kişi ile kadının ailesi arasında çıkan kavgada, videoyu çekip sosyal medyadan paylaşan kişi hayatını kaybetti.

Olay, Kars'ın Selim ilçesinde meydana geldi. O.D. isimli şahıs, bir kadını videoya çekti ve sosyal medyada 'beni bul' notuyla paylaştı.

Kadının ailesiyle O.D. ve yanındaki arkadaşları arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. O.D. hayatını kaybederken, arkadaşları U.D. ve Ö.K. yaralandı.

İlçeye bağlı Akyar köyünde, çektiği kadının videosunu "beni bul" notuyla sosyal medyada paylaşan O.D. ile söz konusu kadının ailesi arasında tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, O.D, U.D, ve Ö.K. yaralandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan O.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

Etiketler cep telefonu sapık genç kadın video sosyal medya
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