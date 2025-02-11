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Gezi Parkı davasında beraat kararı

Gezi Parkı davasında beraat kararı
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Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılanan 3 sanığın beraatine karar verildi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin haklarında verilen 18’er yıl hapis cezası kararının bozulmasının ardından tahliye edilerek yeniden yargılanan sanıklar A.M.Y., Y.A.E. ve A.H.A.’nın davası karara bağlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık avukatları hazır bulundu.

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme sanıklar A.M.Y., Y.A.E. ve A.H.A.’nın ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ suçundan her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

Davanın geçmişi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Osman Kavala’ya, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise beraatine hükmetmişti. Heyet, sanıklar Can Atalay, Ç.M.U., A.H.A., M.Ö., T.K., A.M.Y. ve Y.A.E.’nin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18’er yıl hapisle cezalandırılmalarına ve bu suçtan tutuklanmalarına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Osman Kavala hakkındaki mahkumiyet hükmü kabul etmişti. Daire, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18’er yıl hapis cezası verilen Can Atalay, T.K., M.Ö. ve Ç.M.U. hakkındaki mahkumiyet hükümlerinin de onanmasını kararlaştırmıştı.

A.H.A., Y.A.E. ve A.M.Y. hakkında verilen 18’er yıl hapis cezaları ise daire tarafından bozulmuştu. Daire kararında, bu sanıkların eylemlerinin, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" kapsamında olmadığına işaret ederek eylemlerinin, "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtti. Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Yapıcı ile Altınay’ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar vermişti.

Etiketler gezi parkı davası gezi eylemleri
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