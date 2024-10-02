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Göcek kurtuldu: Cennete yat limanına iptal

Göcek kurtuldu: Cennete yat limanına iptal
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MUÇEV’in Muğla Göcek’te yapmayı planladığı Yat Limanı Projesi’nin ÇED süreci bakanlık tarafından mevzuat bakımından uygun olmadığı gerekçesiyle sonlandırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nin Fethiye Göcek’te yapmayı planladığı “Yat Yanaşma ve Bağlanma Yeri Projesi”ni ‘’ilgili mevzuat bakımından uygun olmadığı’’ gerekçesiyle ÇED sürecini sonlandırdığını duyurdu.

MUÇEV’in Turizm Ticaret Anonim Şirketi, Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi’nde bulunan Ayten Koyu’ndaki bir bölgeyi 33 yıllığına Ege Marina Turizm Anonim Şirketi’ne kiralamış, ardından MUÇEV, yat yanaşma ve bağlama limanı inşa etmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurmuştu. Projenin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) dosyasında yer alan bilgilere göre, 14 bin 657 metrekarelik alanda yapılmak istenen yat limanına 46 adet yat bağlanması planlandı. Proje alanı Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi ve aynı zamanda üçüncü derece sit alanı içerisinde kalıyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ‘’ÇED sürecinin sonlandırıldığını’’ duyurdu.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi: “Bilindiği üzere Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde; ‘Projenin gerçekleştirilmesinin ilgili mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, ÇED süreci aşamasına bakılmaksızın sonlandırılır. ÇED sürecinin sonlandırıldığı Bakanlık ve il müdürlüğü internet sayfasından ilan edilir’ hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda ekte duyuru metni yer alan Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi Ayten Koyu mevkiinde MUÇEV Turizm Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan ‘Yat Yanaşma/Bağlanma Yeri’ projesi ÇED Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi kapsamında ÇED süreci sonlandırılmıştır.’’

Etiketler muçev göcek Yat Limanı sit alanı çed ÇED raporu
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