Göçmen kaçakçıları indirim başlattı, artık 100 TL'ye Meriç'ten geçiriyorlar

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere kapıları açma kararının ardından ağırlıklı olarak Afganistan ve Pakistan uyruklu binlerce mülteci Yunanistan sınırına akın etti.

Mültecilerin ilk başvurduğu insan kaçakçıları ise artık kendilerini gizlemiyor.

Euronews'in Fransız haber ajansı AFP'den aktardığına göre kaçakçılar, inasantaşıma ücretinde indirime gittiklerini hatta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından bu işi daha kolay yapabildiklerini belirtiyor.

Edirne'de Meriç Nehri'nin kenarında bekleyen Semih, "Göçmenlerin buraya gelip Yunanistan'a geçme durumu oldu. Türkiye tarafından bir serbestlik var. Daha önce adam başı 200, 300 dolara geçiriyorduk karşı tarafa. Şimdi Türk parası ile 100 liraya geçiriyoruz. Görev gibi görüyorum. Ben parasında değilim. Bunlar (göçmenler) buradan gitsinler, Türkiye'nin ekonomik durumu düzelsin benim için başka bir şeye gerek yok" diye konuştu.

Kaçakçı Cevat ise, "Şu anda göçmenler devamlı geliyor. Binlerce kişi.. Sayısı bile belli değil. Her akşam sabaha karşı binlerce insan geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bu konularda şey yaptı, izin verdi. Bunların (göçmenler) buradan gitmesi için. Ama Yunanistan tarafında sıkıntı yaşıyoruz. Az önce karşı tarafta Yunan askerleri bize silah çektiler" sözleriyle yaşadıklarını anlattı. (Kaynak: Euronews)