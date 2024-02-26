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Gökçeada'da köpek katliamı: 14 köpek zehirlenerek katledildi

Gökçeada'da köpek katliamı: 14 köpek zehirlenerek katledildi
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde biri sahipli olmak üzere 14 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü tespit edildi.

Gökçeada'da 14 köpek zehirlenerek katledildi. 

Gökçeada Belediye Başkan Vekili Ercan İpek, gazetecilere yaptığı açıklamada, konunun yüm yönleriyle araştırıldığını söyledi.

İlçedeki güvenlik kameralarının belediye ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce incelendiğini belirten İpek, "Bu olayı kimin yaptığını bulmaya çalışıyoruz. Gerekli numuneler alınıp laboratuvara gönderildi. Ölen köpekler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veterinerleri eşliğinde ilaçlanarak gömüldü. Olay savcılığa intikal etti." dedi.

Gökçeada'da veterinerlik yapan Ali Kutluca ise kendisine tedavi için getirilen bir köpekle ilgili olarak rapor hazırladığını anlattı.

Raporda köpeğin zehirlendiğinin tespit edildiğini dile getiren Kutluca, şöyle konuştu:

"24 Şubat akşam 22.05'te kliniğe getirilen köpekte şuur kaybının, ağzında köpüklenme ve çırpınma kasılmaları gibi belirtiler görüldü. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan köpeğin ölüm nedeni zehirlenme olduğu kayda geçti. İlçemizde şu ana kadar 14 köpek zehirlenerek öldürülmüş durumda. Bunlardan 2 tanesi klinikte öldü. Yaptığımız incelemede köpeklerin kana direkt karışan çok kuvvetli zehire maruz kaldığını belirledik. Sahipli olan köpeğin ölümü sonrası midesinden ekmek çıktı. Fakat sahibi köpeğine ekmek vermediğini söyledi. Konu detaylı olarak araştırılıyor."

Etiketler gökçeada köpek katliam
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