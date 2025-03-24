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Google tepkiler üzerine İmamoğlu'nun ünvanını değiştirdi

Google tepkiler üzerine İmamoğlu'nun ünvanını değiştirdi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra ünvanını değiştiren Google, tepkiler üzerine geri adım attı.

19 Mart'ta gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

GOOGLE'DAN JET DÜZENLEME

Tutuklama kararı sonrası Google'da İmamoğlu'nun ünvanının değiştiği görüldü. Aramalardaki bilgi kısmında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ünvanını kaldıran Google buraya "iş insanı ve Eski Beylikdüzü Belediye Başkanı" ibaresi koymuştu. 

TEPKİLER ÜZERİNE GERİ ADIM

İnternet devi Google tepkiler üzerine geri adım attı. İmamoğlu için "iş insanı ve Eski Beylikdüzü Belediye Başkanı" ibaresini kaldırdı ve yeniden "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ibaresi koydu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra ünvanını değiştiren Google, tepkiler üzerine geri adım attı.

 

Etiketler google ekrem imamoğlu ünvan
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