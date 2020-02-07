Görev başındaki kaymakam FETÖ'den yargılanıyor!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Çelik hakkında hazırlanan iddianamede Mardin ve Şırnak’ta kaymakam ve vali yardımcılarından sorumlu mahrem imamlık yapan Ali Yağmur’un itiraflarına yer verildi. Mahrem imam, Çelik’in 2012’den 2015’e kadar sohbetlere katıldığını ileri sürdü. Yağmur, 2012 yılında Mardin’in Nusaybin ilçesinden Kızıltepe’ye atandığını, FETÖ’cü kaymakam ve vali yardımcılarıyla görüştüğünü anlatarak, “Sohbetler ya bende ya da kaymakam ve vali yardımcılarının evlerinde iki haftada bir olurdu. Terör bölgesi olduğu için süreler uzayabiliyordu. Çelik bu tarihte Mazıdağı kaymakamıydı. 2015’te Koçarlı Kaymakamlığı’na atanana kadar sohbetlere katıldı.”

Yağmur, itiraflarında Çelik’in sohbet grubunda o dönemin Derik Kaymakamı Ahmet Demirci, vali yardımcıları Hüseyin Avcı, Sami Palamut, Dargeçit Kaymakamı Adem Ünal ve Nusaybin Kaymakamı Murat Girgin’in yer aldığını, sonradan Artuklu Kaymakamı Soner Karataşoğlu ve Nusaybin Kaymakamı Abdulhalim Can’ın katıldığını ileri sürdü.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre; adı geçenlerden Demir ve Girgin dışındakiler, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ’den tutuklandı.

BAKANLIK İHRAÇ İSTEDİ

Bu arada İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’nin 21 Aralık 2017’deki araştırma raporunda, Çelik’in kamu görevinden çıkarılmasını önerdiği ortaya çıktı. Müfettişliğin 12 Aralık 2018’deki raporunda ise EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’ndan Çelik’in mahrem yapı ile iltisaklı kamu çalışanları listesinde yer aldığı, Bağcılar ve Bakırköy’de FETÖ kontrolündeki ders çalışma evlerinde kaldığı ve kaymakamlık sınavına hazırlandığı yönünde teyide muhtaç bilgilere ulaşıldığı ifade edildi. Raporda, “Çelik’in adli süreç sonuçlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılması veya daha pasif göreve atanması” görüşü sunuldu.

KAYMAKAM: İFTİRAYA UĞRADIM

İfadeye çağrılan Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik, suçlamaları kabul etmediğini, örgüt toplantılarına katılmadığını, örgüt evlerinde sınava hazırlanmadığını, Yağmur’u tanımadığını, 15 Temmuz’daki tavrının belli olduğunu ve Demokrasi Mitingleri’ne katıldığını söyledi. Çelik, Hürriyet’e de “Bu bir iftiradır. Ciddi manada haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Bakanlık iddialara inanmadığı için görevimde devam ediyorum. Davaları sulandırıyorlar. Ben hakkımda ifade veren o şahsı tanımıyorum” dedi.