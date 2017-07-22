Göreve geri dönen FETÖ'cüler kapı dışarı

Akşam'dan Muammer Başkan Manisa’da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan bazı askerlerin başka illere atandığını ortaya çıkarmıştı. Muammer Başkan'ın “Durdurun Bu Rezaleti” manşeti üzerine yetkililer harekete geçti.

İKİ ASTSUBAY GÖREVDEN ALINDI

İçişleri Bakanlığı, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında görevlerine devam eden Jandarma Astsubay Kd Çavuş H.H ile Jandarma astsubay B.H.’yi görevden alarak operasyonun düğmesine bastı. Adli kontrolle serbest bırakılan askerlerden 7’sinin son tayinlerle birlikte çeşitli illere atamalarının yapıldığı, ancak hiç birinin henüz göreve başlamadığı öğrenildi. Manisa’daki Piyade Tugayında görevliyken işlem yapılan ve adli kontrolle serbest kalan askerlerden de 5’inin yeniden göreve başladığı, birinin istifa ettiği, 10’unun ise yeni atamalarla ya Manisa’da yeniden görevlendirildikleri ya da başka illere tayinle atama yapıldığı belirlendi.

Süreç işliyor

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer Muammer Başkan’a şunları söyledi: Askerlerin atamaları Jandarma tarafından yapıldı. Ancak hiçbirisi Manisa'da göreve başlatılmadı. Hepsinin görevden uzaklaştırılması devam ediyor.

İŞTE O ASKERLER

- Manisa İl Jandarma Komutanlığında görevli ve haklarında terör örgütü FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında soruşturma başlatılan ve mahkeme tarafından adli kontrolle sebest bırakılan H.M.A. Erzincan'a, A.C, Erzurum, S.K, Hakkari, H.A, Şırnak, K.D Muş, Y.A. Ağrı ve E.K'nın ise Mardin'e Jandarma Genel Komutanlığı tarafından atamaları yapıldı.

- Piyade Üsteğmenler H.G, M.P, H.İ.K, Y.G ,T.K, astsubaylar Ç.K, C.Ç, G.G, ve E.Y., Manisa 1. Piyade er Eğitim Tugay Komutanlığında görevlerine devam ediyor.

-Manisa 1. Piyade er Eğitim Tugay Komutanlığı görevli iken başka illere tayin edilen Üsteğmenler Muhammed T. Tunceli, Y.Y. Hatay, astsubaylar M.T Erzincan, E.D’nin Kars’a atamaları yapıldı.



