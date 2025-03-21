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Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha açıldı

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha açıldı
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Gözaltındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma daha açıldığı belirtildi ve "kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması başlatmış, CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Her iki soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda Ekrem İmamoğlu da dahil 87 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından hakkında bir soruşturma daha açıldığını duyurdu.

İmamoğlu, "Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum" dedi.

 

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu soruşturma yeni soruşturma bir soruşturma daha
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