Gözyaşları içinde sahneden indi

Uşak Belediyesi'nin düzenlediği Ece Seçkin konseri milli yas nedeniyle iptal edildi. İptal haberinden önce sahneye çıkan şarkıcı, vatandaşların tekbir ve birlik beraberlik sloganlarından dolayı ağlayarak sahneden indi.

Gazze'de yaşanan katliamdan dolayı tüm Türkiye'de tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ tarafından açıklanan 3 günlük milli yas ilanıyla Uşak'taki Ece Seçkin konseri iptal edildi.

TEKBİRLER YÜKSELDİ



Alanda bulunan on binlerce Uşaklı "Kahrolsun İsrail", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla Filistin halkının yanında oldu. Tekbirler getirildi, birlik ve beraberlik mesajı verildi.





GÖZYAŞLARI İÇİNDE SAHNEDEN İNDİ



Durum karşısında üzüntüsünü dile getiren sanatçı Ece Seçkin de gözyaşları içerisinde sahneden ayrıldı ve İsrail askerinin çirkin saldırısını kınadığını belirtti.