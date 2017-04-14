Gri listede aranan 2 terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığı son bir haftada 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bunların arasında gri listede aranan 2 örgüt mensubunun da olduğunu açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığınca, son bir haftada Hakkari, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Batman, Bitlis ve muş'taki operasyonlarda, aralarında turuncu listede aranan PKK'nın sözde Güroymak sorumlusu, sözde GAP sorumlu yardımcısı, sözde Savur sorumlusu ve gri listede aranan 2 örgüt mensubunun da bulunduğu 29 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.