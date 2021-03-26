Güldür Güldür'de olay olan Doğu Perinçek skeci

Show Tv'de yayınlanan Güldür Güldür isimli programda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e yapılan gönderme damgasını vurdu.

Show Tv'de yayınlanan Güldür Güldür isimli programın 258. bölümünde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e gönderme yapıldı.

"Dünyanın en iyi esnafı" başlıklı skeçte bir telefon satıcısı gelen After Parti Genel Başkanı'na telefon satmak isterken "Bu inanılmaz bir şey. 10 tane kamerası var. Türkiye'de bunun standardında bir şey yok. Biden, Kamala, Macron, Doğu Perinçek hep bunu kullanıyor ve benden alıyorlar Kral. Bunun içinde bir güvenlik sistemi var inanılmaz" ifadelerini kullanıyor.

Skeçte telefon satıcısı parti başkanına telefonun yanında parti sloganı ve seçim şarkısı da yapıyor.