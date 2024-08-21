Gündeme bomba gibi düşen iddia: ''Mehmet Şimşek istifa etmek istedi''

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediği ancak Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın bu istifayı geri çevirdiği iddia edildi. İddia sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddialara açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediği iddiasının doğru olmadığını açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiası doğru değildir. Bakan Şimşek’in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."