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Güneydoğu yanıyor! Sıcak havalar hayatı olumsuz etkiledi

Güneydoğu yanıyor! Sıcak havalar hayatı olumsuz etkiledi
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 40 dereceyi geçen hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yüksek hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi. Osmaniye kent meydanında termometreler 52 dereceyi gösterdi.

ADANA'DA CADDELER BOŞ KALDI
Hava sıcaklığının 44,4 dereceye ulaştığı Adana'da, sıklıkla kullanılan cadde ve bulvarlarda sakinlik oluştu. Dışarıya çıkanlar, sıcaktan korunmak için park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti. Bazı kişiler şapka takıp, şemsiye taşıyarak güneşin etkisini azaltmaya çalıştı.

 MERSİN'DE NEM ORANI YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ
Mersin'de de 40 derece ölçülen hava sıcaklığı ve yüzde 50'yi geçen nem oranı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde, bunaltıcı hava nedeniyle sahil ve meydanlarda sakinlik gözlendi. Kıyı şeridinde yürüyüş yapanlar, ağaçların altında dinlenmeye çalıştı.

HATAY'DA VATANDAŞLAR GÖLGELİK ALANLARA KOŞTU
6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da, hava sıcaklığı 43 dereceyi aştı. Vatandaşlar, güneşten korunmak için gölgelik alanları ve ağaçların altını tercih etti.

OSMANİYE'DE TERMOMETRELER 52 DERECEYİ GÖRDÜ
Bölge genelindeki sıcak hava, Osmaniye'de de etkili oldu. Hava sıcaklığının 44 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşların sıkça tercih ettiği bulvar ve sokaklar boş kaldı. Güneşin etkisiyle, Adnan Menderes Caddesi'ndeki termometre 52 dereceyi gösterdi.

Etiketler güneydoğu sıcak sıcak hava
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