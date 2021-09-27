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  3. Günün kahramanı Kocaeli'nden... Yavru kediyi hayata döndüren kalp masajı

Günün kahramanı Kocaeli'nden... Yavru kediyi hayata döndüren kalp masajı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki bina arasında sıkışarak kalbi duran yavru kedi, kendisini kurtaran itfaiye ekibinin kalp masajı ile hayata döndü.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki bina arasında sıkışarak kalbi duran yavru kedi, kendisini kurtaran itfaiye ekibinin kalp masajı ile hayata döndü. İtfaiye eri dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürdüğü kediyi daha sonra elleriyle besledi.

 

Etiketler kedi kocaeli darıca kalp masajı
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