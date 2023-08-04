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  3. Güpe gündüz dehşet! Kız çocuklarını tekme tokat dövdüler

Güpe gündüz dehşet! Kız çocuklarını tekme tokat dövdüler

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Adıyaman’da 5 kişinin yaralandığı iki aile arasındaki kavgada genç kızlara yumruk ve taşlarla saldırdılar.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi 152 Sokak içerisinde iki aile arasında tartışma çıktı. Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu esnada genç kızları bulunan ailelerden biri kızlarıyla birlikte sokakta bulunan ve tadilat halindeki evlerine girdi. Bu sırada olayın karşı tarafındaki şahıslar ise binayı taş yağmuruna tuttu. Bir şahsın attığı tekme ile bina kapısının açılması sonrası şahıslar bu defa içeride bulunan genç kızları taşlamaya başladı. Taşların havada uçuştuğu kavgada şahıslar bu defa yakaladıkları genç kız ve aile üyelerini tek tek yumrukladı. 5 kişinin yumruk ve taş ile yaralandığı kavga yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polislerin geldiğini gören bir şahıs, bindiği arabayla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bu esnada polis ekipleri aracın önünü keserek şahsı gözaltına aldı. Araç içerisinde ise bir adet tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs polis merkezine götürülürken olayda yaralanan 5 şahsa ise sağlık ekiplerince müdahale edildi.

İHA

Etiketler adıyaman kavga kız çocukları dayak darp şiddet tekme yumruk taş
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