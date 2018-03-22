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  3. 22 Mart 2018 15:42

''Güzel kızları bürokratlara veririz''

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında ev hapsi verilen sözde eyalet ablası Derya E.'nin Bylock yazışmaları şoke etti.

''Güzel kızları bürokratlara veririz''
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Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında ev hapsi kararı verilen örgütün "İlkadım eyalet ablası" Derya E'nin, incelenen ByLock yazışmalarından "örgüt evleri ve öğrencileri ile evlendirme" işleriyle ilgilendiği ortaya çıkarıldı.

"Derya55" kullanıcı adıyla örgütün şifreli haberleşme ağı "ByLock"u  kullandığı ve programa 15 bin 891 kez girdiği tespit edilen Derya E. hakkında  Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianame  tamamlandı.

Derya E'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla  yargılanması istenen iddianame, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.  İddianamede, sanık hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ByLock'taki yazışmalarına yer verilen iddianamede Derya E'nin,  "Dursune Y" adına ByLock aboneliği bulunan kişiyle şu yazışmaları bulunuyor:

      - Ama asıl takıldığı şey çocuğun boyuymuş.

    - Bugün dışarıda görüştüler, "Neredeyse aynı boydayız." diyor.

    - "Her şey iyi, güzel, olumsuz diyebileceğim küçücük, en ufak bir şey  yok sana karşı ama içimde hep olumsuz his de var. Pazartesi kesin kararımı  açıklayacağım artık." dedi.

    - Jale'nin başvurusuna bakabildin mi?

    - Abla çok uzun süre baktım.

    - 2 saat internetteydim.

    - Bütün kılavuzlara, bütün alımlara...

    - Abiler keşke bay alımlarını boşu boşuna bize söyleyip strese  sokmasalar.

    - Abla, kızları bizim evde ağırlayacağım ama erzağı daha önce  istemediğim için sıkıntı yapabilirler diye korkuyorum.

    - Abla, ben bu Olcay abiyle kavga edeceğim.

    - Anlamıyor ya...

    - Boş ver, tek derdimiz Olcay abi olsun. Bana mesaj atmış, ben yarın  döneceğim inşallah, canını sıkma.

    - Her gün Hatice'yi soruyor.

    - İstemiyor sınavdan önce.

    - 'Bilgilerini gönderin, ona göre tekrar görüşeyim.' dedim.

    - Ben aracıyım. "Cumartesi görüşme ayarlayabilir miyiz?" deyip  duruyor.

    - CV'de yazılanlara göre uygun aday çıkarmışlar.

ByLock ve diğer yazışmalardan, örgütün "eyalet ablası" Derya E'nin  "evlendirme, örgüt evleri ve öğrencileri" ile ilgilendiği kanaatine varılan  iddianamede, sanığın ByLock'ta "abla" olarak adı geçen Dursune Y'ye bağlı  faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Zabıt katibi alımları ByLock yazışmalarında

Derya E'nin bir başka ByLock kullanıcısı Ragibe Ö. ile arasında geçen  yazışmalar da iddianameye girdi. Derya E. ile Ragibe Ö. arasındaki ByLock yazışmaları ise şöyle:

    - Zabıt katibi için 10 tane hedefimiz var, isim tespiti.

    - Ablaların kızlarına sorsalar.

    - KPSS 70 bilgisayar sertifikası.

    - Lise mezunu, 2 yıllık mezun ya da 4 yıllık mezunu olabilir.

 İzdivaç için "kamp sohbetleri" yapmışlar

Örgüt mensuplarının kamp sohbetleri de yaptıkları anlatılan  iddianamede, Derya E'nin kamp sohbetlerine katıldığı Muhammed Emin İ. ile Yasin  U. arasındaki ByLock yazışmaları da şöyle:

    - Abla, abiye sorup döneyim. 'Merve ve Bahar için aday hazır.'  demişti.

    - Hilal ve diğer bir bacı daha demiştiniz, onların TC için haber bekliyorum abiden.

    - Abla, İzmir mülakat bu hafta sonu ayarlayabilir miyiz?

      - Samsun olursa daha iyi olur.

    - Abla arkadaşlara bacının ismini verdim, bugün yarın haber  bekliyorum.

    - Bizim adayın bilgileri şu şekilde: Üniversiteli, 1989 Kayseri  doğumlu. 181 cm, 71 kg keyfiyetli anne baba emekli. Mülakatı yapan abi bizzat  görüştürecek.

    - Fen edebiyat tarih Sinoplu Bahar S. bacı için de uygun bir adayımız  var ancak arkadaş bu hafta izin alamadı. İnşallah önümüzdeki hafta görüştürelim.

    - Derya abla, elimde bir ods var ama 88'li avukat olur mu?

    - Benim İstanbul'da aynı evde kaldığım ablaydı.

    - Diyarbakırlı.

    - 'Yani komiser mi falan' dedi, sonuçta avukat ya.

    - Gelirse çok daha kolay olur.

    - Ben de dedim, bilmiyorum, abla bakalım bize güzel kız soruyorlar  falan.

    - Ben hamd olsun iyi olmaya çalışıyorum, önemli değil.

    - Yok ya daha bürokratlara veririz.

    - Savcı, hakim, kaymakam.

Bu yazışmalarda Derya E'nin FETÖ/PDY adına evlendirme faaliyetlerinin  bayan bölümü, Muhammed Emin İ. ve Yasin U'nun da erkek bölümü ile ilgili  faaliyetlerde bulunduğunun ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

İddianamede, örgütteki üyelerin evlendirilmesiyle örgütten kopmaların  önüne geçilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

BYLOCK KULLANDIĞI İDDİASINI KABUL ETMEDİ

Derya E, iddianamede yer alan savcılık ifadesinde etkin pişmanlık  hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirtti.

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile doğrudan veya dolaylı irtibatının  bulunmadığını iddia eden Derya E, "Bank Asya'da hesabım 2010 yılında kredi kartı  aldığım içindir. Başkaca bir hesabım bulunmamaktır. Suçlamaları kabul etmiyorum.  Örgütsel programlardan bilgim yoktur. 507 609 ... numaralı telefonu kullandım.  Telefonu bir ara kaybettim, yeni hat çıkardım ancak hattı aldığım bayi kapandı.  ByLock abone bilgisi bulunan 507 609 ... nolu hat kendi adıma kayıtlıdır ancak  kesinlikle Bylock programı kullanmadım ve indirmedim." şeklinde savunma yaptı.

"Eyalet sorumlusu" olmadığını öne süren Derya E, ByLock içeriklerini  reddederek, isimleri geçen kişileri de tanımadığını iddia etti.

İzdivaç ve diğer gruplardan bilgisi olmadığını ileri süren Derya E,  hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması  kapsamında Aslıhan E'nin, Derya E. ile ilgili, "Bu şahsı tanıyorum, kendisi  Ragibe Ö'den önceki İlkadım eyalet ablasıdır. ByLock üzerinden görüşüyordum."  şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.

Samsun'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve  örgütün "İlkadım eyalet ablası" olduğu öne sürülen Derya E'ye 6 Mart'ta mahkemece  ev hapsi verilmişti.

AA

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