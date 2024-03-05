Hablemitoğlu suikastı davasında kan donduran ifade

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada tanık olarak dinlenen gazeteci, tutuklu sanık N.B.'nin kendisine, 'Gerçekleri anlatırsam beni öldürürler. Bu devlet beni koruyamaz' dediğini belirtti.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada, 10 sanığın yargılanmasına Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ile örgüt yöneticileri M.Ö. ve S.I.'ın firari sanık olduğu duruşmada, tutuksuz sanıklar L.G., A.K., M.N., F.E. ve A.M. ile adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle ocak ayında yakalanıp, tutuklanan N.B. hazır bulunurken; Hablemitoğlu ailesi katılmadı. Eski istihbaratçı ve başka bir davadan hükümlü E.A. ise duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada, kimlik tespiti sonrası tanıkların beyanları dinlendi.

'RÖPORTAJDA TUTARSIZ CEVAPLAR VERDİ'

Gazeteci A.Ş., SEGBİS ile bağlandığı duruşmada tanık olarak dinlendi. A.Ş., N.B. ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tanıştığını ve orada Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili röportaj yaptığını belirtti.

Cinayetle ilgili belgeleri incelediğinden dosya hakkında bilgi sahibi olduğunu aktaran A.Ş., "2017 yılında Necip Cem İşçimen başsavcı vekiliydi. Hablemitoğlu ile ilgili sohbet ederken bazı hususları not aldım. Benden önce Hürriyet Gazetesi de Hablemitoğlu ile ilgili haber yapmıştı. N.B., bizden önce verdiği röportajdan sonra, 'Bize farklı ne anlatabilir' diye Ukrayna'ya röportaj yapmaya gittim. Röportajda N.B.'a olay günü neden telefonunun kapalı olduğunu sordum. N.B. da tutarsız cevaplar verdi" dedi.

'GERÇEKLERİ ANLATIRSAM ÖLDÜRÜRLER'

Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, N.B.'ın daha önceki ifadeleri baskı altında verdiğini söylediğini hatırlatarak, "Haberi neden hemen yayınlamadınız da birkaç yıl sonra yayınladınız" sorusunu yöneltti. Cevap veren A.Ş., "N.B. yakalandığında gündem olduğu için yayınladık. Daha önce yayınlamak istemedik; çünkü dosyada gizlilik vardı. Onu da ihlal etmek istemedim. Ukrayna'da konuştuğumuzda N.B., özellikle Tarkan A.M. ve L.G.'tan bahsetti, onları tanıdığını söylemişti. Röportaj dışında N.B.'a doğruları söylemediğini, çelişkili cevaplar verdiğini belirttim. N.B. da 'Gerçekleri anlatırsam beni öldürürler. Bu devlet beni koruyamaz' dedi. FETÖ'nün kendisini öldürmesinden korktuğunu düşünüyorum. N.B. her şeyi biliyor gibiydi. Kendisinin bu olayların içinde olmadığını iddia ediyordu; ama verdiği bilgiler oradaymış gibiydi. Kayıt dışında konuştuğumuzda, cinayet nedeni olarak hem FETÖ'yü hem de Hablemitoğlu'nun MİT müsteşarı adayı olması olarak söyledi" diye konuştu.

'YALAN SÖYLÜYOR, ALLAH BELANI VERSİN'

Savcı, "N.B. ile yaptığınız röportajda N.B., kayıt dışında tetikçi olarak A.M.'nu ima etti dediniz. Bunu nasıl anladınız" diye sordu. A.Ş., "N.B., kayıt dışında F.E. hakkında FETÖ'cü dedi. A.M. bu olayda tetikçi, F.E. ve L.G. ise olayın merkezi, sürekli sivil dolaşıyorlardı ve keşif yapıyorlardı şeklinde konuştu bana. A.M.'nun çok iyi atışcı olduğunu ayrıca Hablemitoğlu ile ilgili hazırlanan bin sayfalık raporu, F.E.'in odasında gördüğünü söyledi" dedi. A.Ş.'in beyanlarının üzerine bağırmaya başlayan N.B., "Yalan söylüyor. Allah belanı versin" diyerek tepki gösterdi. Tanık beyanlarının ardından duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

DHA