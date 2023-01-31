  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hac kuraları için tarih belli oldu; son gün bugün!

Hac kuraları için tarih belli oldu; son gün bugün!

Hac kuraları için tarih belli oldu; son gün bugün!
Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Hac ibadetinde kura çekimi için takvim açıklandı. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen 83 bin 430 aday katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek.

Covid-19 pandemisi sürecinde hac ibadetleri kısıtlı yürütülürken dünya genelinde başlayan normalleşme süreci ile birlikte salgın öncesi sürece dönüldü. 

Bu yıl hacca gidecek adaylar, 15 Şubat çarşamba günü çekilecek kurayla belirlenecek.

 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adayların başvuru işlemleri bugün sona eriyor.

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen 83 bin 430 aday, 15 Şubat'ta katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek.

Etiketler covd covid-19 koronavirüs kabe hac diyanet kura hac kurası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ankara'da büyüleyen kar manzaraları! Anıtkabir fotoğrafı paylaşım rekoru kırdı
Genç çift sokakta dans ettiği için tutuklandı
Reuters'ın yıl sonu enflasyonu tahmini TCMB'yi 2'ye katladı
4 bin sıfır otomobil Türkiye yolunda! Satışa sunulacak modeller belli oldu
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi!
MTV ödemelerinde son gün geldi! İşte bankaların MTV kampanyaları
İstanbul'da yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı
Erkan Baş'ın Amerikan markası kazağı olay oldu
Bahçeli'den MHP'den istifa edenler için olay sözler
İstanbul'da motosiklet çetesinden kanlı saldırı! Silahlı saldırı kamerada