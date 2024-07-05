Hafta sonu tatili öncesinde bir ilimizde denize girme yasağı

Sinop Valiliği, kentte olumsuz hava şartları sebebiyle bazı bölgelerde denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

Sinop'ta Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı'nda denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Sinop Valiliği’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı'na kadar olan ilimizin kuzey kesimlerinde dalga boyu 1 ile 1,5 metre arası, rüzgâr hızı kuzeybatı ve batı kuzeybatı yönlerden 40-45 km/saat fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı'na kadar olan ilimiz 05 Temmuz Cuma Günü vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak ve korumak amacıyla denize girilmesinin yasaklanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Denize girme yasağı ile ilgili denetimler Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerimizce yapılacaktır."