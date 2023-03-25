Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı açıklandı

Bu hafta yatırım araçlarından borsada kayıp yaşanırken, döviz kurlarında kazanç sağlandı. İşte geçen hafta boyunca yatırım araçlarının kazanç oranları...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,03 kayıpla 5.031,98 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.890,44 puanı, en yüksek 5.137,07 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen ise yüzde 17,5 ile Kiler Holding oldu. Kiler Holding’i yüzde 11,1 ile Net Holding, yüzde 10,6 ile Europen Endüstri izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,5 ile Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 10,1 ile Yayla Gıda, yüzde 9,8 ile Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 245 milyar 225 milyon lirayla Sasa Polyester, 211 milyar 212 milyon lirayla Ford Otosan ve 199 milyar 955 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Döviz kurları yükseldi

Doların satış fiyatı yüzde 0,19 değer kazanarak 19,0510 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 1,15 artışla 20,5023 lira oldu.