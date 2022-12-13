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Hainler havadan vuruldu! 8 terörist öldürüldü

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Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Açıklamada, Ara, Bul, Yok Et! Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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